Klage gegen Kreuzerlass: Das Kreuz diskriminiere angeblich „andere Glaubensgemeinschaften“!

von

Irfan Peci

Mein Vorschlag: Kreuzerlass für jede Moschee in Deutschland! Jesus ist doch ein hoch angesehener Prophet im Islam und es gibt so viele Gemeinsamkeiten mit den Christen, hören wir von Moslems ständig. Gut, dann sollten sie sich am Kreuz nicht stören.

„Die Kritiker vermuten in der öffentlichen Zurschaustellung des Kreuzes in staatlichen Gebäuden „einen Verstoß gegen die Religions- und Weltanschauungsfreiheit“. Sie werfen der Regierung vor, andere Glaubensgemeinschaften oder nicht-religiöse Menschen durch die Bevorzugung eines christlichen Symbols zu diskriminieren.

Die Vertreter des Freistaats sehen das anders und argumentieren, dass das Kreuz als „Ausdruck der geschichtlichen und kulturellen Prägung Bayerns“ zu verstehen sei – nicht als rein religiöses Symbol.“

