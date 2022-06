Kampf gegen Clans? Keine Spur mehr von der „Null Toleranz“-Strategie der CDU

von

Irfan Peci

CDU unter Muezzin-Ruf Befürworter Hendrik Wüst streicht Kampf gegen Clans – stattdessen wieder „Rechtsextremismus größte Gefahr“!

Genau so lässt sich der CDU-Wähler jedes Mal aufs Neue täuschen! Der schwierige und unangenehme Kampf gegen die Moslem-Clans wird gestrichen und stattdessen lieber der imaginäre und in NRW angeblich grassierende „Rechtsextremismus“ bekämpft, so wie „Hate-Speech“ und „Verschwörungsmythen“ in den „Blick genommen“!

„Zwei Wochen nach dem CDU-Wahlsieg ist im Sondierungspapier davon nichts mehr zu finden. Als „kriminalstrategischer Schwerpunkt“ wird die Bekämpfung von Kindesmissbrauch genannt. Weiter heißt es, der Rechtsextremismus sei „derzeit die größte Gefahr für unsere Demokratie“.

Dagegen werde man „konsequent vorgehen“ und Hate Speech und Verschwörungsmythen „in den Blick nehmen“.

Den Originalartikel können Sie hier lesen