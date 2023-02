Die BPE-Familie wächst immer mehr

Mein Bruder Klaus Stürzenberger war in seinem Berufsleben bei der ARD und dem Bayerischen Fernsehen Sportreporter sowie beim Bayerischen Rundfunk Radiomoderator. Er wurde im Rahmen eines Talentwettbewerbes in Nürnberg im Jahr 1968 zusammen mit Thomas Gottschalk entdeckt.

Auch Klaus betrieb damals in seinem Bereich Aufklärungsarbeit, und zwar über Doping im Sport. Das war damals – ähnlich wie heutzutage die Kritik am Politischen Islam – ein Tabuthema. Er wurde für seine Enthüllungen vom Mainstream kritisiert, angefeindet und letztlich auch gemobbt.

Seit drei Jahren ist er Mitglied der Bürgerbewegung PAX EUROPA (BPE). Obwohl er eher aus dem politisch linken Spektrum stammt und seine Sympathien früher mehr der SPD und den Grünen als der CSU galten, hat ihn die sachliche und faktisch fundierte Aufklärungsarbeit der BPE überzeugt. Er sieht sich alle Livestreams der Kundgebungen an und schätzt es, das sich unsere Kritik nicht gegen Menschen, sondern gegen die Ideologie richtet.

Aus seiner reichhaltigen Erfahrung gibt er der BPE auch immer wieder gute Tipps. So stammt beispielsweise von ihm die Idee, dass sich die Kundgebungsteilnehmer am Ende bei der Deutschen Nationalhymne in eine Reihe stellen, um ein Zeichen der Geschlossenheit zu zeigen.

Dieses Video ist ein Ausschnitt des Livestreams, den Irfan Peci und Kian Kermanshahi am 25. November des vergangenen Jahres mit uns führten und auf dem YouTube-Kanal von Irfan Peci sendeten. Sein Kanal hat bisher knapp über 20.000 Abonnenten – da geht noch viel mehr!

https://www.youtube.com/@Islamistenjager

Direktlink zum Video