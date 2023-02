Die erfolgreiche Arbeit der BPE muss weitergehen wie im vergangenen Jahr

Die BPE-Kundgebungen zur Aufklärung über den Politischen Islam waren im vergangenen Jahr so erfolgreich wie nie zuvor. Durch die Teilnahme der Ex-Moslems Irfan Peci und Kian Kermanshahi wurde ein regelrechter Sog an weiteren Mitstreitern ausgelöst. Die Mitgliederzahl hat sich alleine im zweiten Halbjahr 2022 um 700 Mitglieder fast verdoppelt.

Obwohl der Erfolg so groß ist wie nie zuvor, will eine ganz kleine Gruppe von Funktionären einen anderen Weg einschlagen. Darüber wird bei der Mitgliederversammlung am 25. Februar 2023 abgestimmt werden. Die Mitglieder haben hierbei das Wort und die Entscheidung.



