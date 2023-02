Ex-Moslem und Ex-Jeside – jetzt Christen – zur Bedrohung durch Politischen Islam bei BPE in Köln

Zur BPE-Mahnwache gegen den Muezzinruf in Köln kamen am 4. Februar auch ein Ex-Moslem und ein ehemaliger Jeside, die mittlerweile Christen geworden sind. Der Ex-Moslem war früher in seiner Islam-Zeit eigener Aussage nach sogar ziemlich radikal. Beide wissen über die Bedrohung durch den Politischen Islam bestens Bescheid.



Direktlink zum Video