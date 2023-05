+++keine BPE Kundgebungen mehr!+++Lügenbergers Lügen glauben noch zu viele!+++

Der Bundesvorsitzende der Bürgerbewegung Pax Europa e.V. Günter Geuking weist in diesem Video nach, dass die BPE mit Michael Stürzenbergers falscher Auffassung von Islamkritik in eine Sackgasse geraten ist. In dieser Sackgasse steckt der ehemalige BPE-Islamaufklärer Michael Stürzenberger nun fest. Die Bürgerbewegung Pax Europa e.V. muss sich aber breiter aufstellen und sie darf sich nicht auf eine einzige Person beschränken. Islamkritik ist mehrheitsfähig und notwendig. Nicht mehrheitsfähig ist Michael Stürzenberger. Nicht notwendig ist die Krawall-Show von Stürzenberger und Co. Es lebe der Mai der Transparenz! Auf nach Warburg! Stoppt Stürzenberger!