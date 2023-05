BPE-Bundesvorsitzender Günter Geuking / wichtige Ankündigung vom 12. April 2023BPE-Bundesvorsitzender Günter Geuking / wichtige Ankündigung vom 12. April 2023

Der Bundesvorsitzende der Bürgerbewegung Pax Europa e.V. Günter Geuking wendet sich mit einer wichtigen Botschaft an die Mitglieder und Freunde der bedeutsamsten Menschenrechtsorganisation in Deutschland. Dieses Video wurde bereits am 12. April 2023 auf einem inzwischen rechtsmissbräuchlich gesperrten YouTube-Kanal hochgeladen.