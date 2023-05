Die Misswirtschaft des ehemaligen Geschäftsführers – BPE-Vorsitzender Günter Geuking nennt Fakten!

Im gemeinnützigen Verein Bürgerbewegung Pax Europa e.V. handelte einst ein Geschäftsführer in derart unprofessioneller Weise, dass er die gesamte Existenz des Vereins in massive Gefahr gebracht hatte. Die Aufgabe des amtierenden Bundesvorstandes besteht in erster Linie darin, den Verein und seine Gemeinnützigkeit vor dem Untergang zu bewahren und zu retten. Auffällig die Versuche von Stürzenberger und Co. dieses interne Großreinemachen zu unterbinden. Es lebe der Mai der Transparenz!