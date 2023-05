35 000 Euro nicht abrechnungsfähige Belege – eingereicht von Michael Stürzenberger

Der BPE-Vorsitzende Günter Geuking erklärt es gerne noch einmal: Falsch eingereichte, nicht ausreichend deklarierte Bewirtungskosten in Höhe von etwa € 35.000.- sind gegenüber dem Finanzamt nicht anerkennungsfähig. Acht Termine zur gütlichen Einigung ließ der ehemalige BPE-Islamaufklärer Michael Stürzenberger platzen. So verhindert der Star seiner Tastaturhelden in den Kommentarspalten die Klärung der finanziellen Ungereimtheiten. Mit diesem Skandal riskiert Michael Stürzenberger die Gemeinnützigkeit der BPE und damit deren Existenz. Statt die Probleme zu lösen, hievt er Menschen in seinen Wald- und Wiesenvorstand, die diesen Aufgaben nicht gewachsen sind. Die Methode Stürzenberger manipuliert den eigenen Anhang, der sich stumpf weigert die Fakten anzuerkennen. So gefährdet Michael Stürzenberger die gesamte Existenz der BPE. Wir haben die Lösung in der Hand: Die Trennung von Michael Stürzenberger, die Aufarbeitung der mit ihm verbundenen Misswirtschaft und die Neuausrichtung der Aktivitäten der Bürgerbewegung Pax Europa e.V. Es lebe der Mai der Transparenz! Auf nach Warburg!