Der Bundesvorsitzende der Bürgerbewegung Pax Europa e.V. Günter Geuking entlarvt Michael Stürzenberger als Lügner. Entgegen dem Framing des ehemaligen BPE-Islamaufklärers Michael Stürzenberger geht es im „Bewirtungsbeleg-Skandal“ nicht um die Frage OB Helfer eingeladen werden dürfen oder nicht, SONDERN darum, dass der Säulenheilige der Tastaturhelden Bewirtungsbelege einfach viel zu schlampig bearbeitet, ausgefüllt und abgegeben hat. So sind Stürzenbergers Bewirtungsbelege steuerlich nicht abzugs- und anerkennungsfähig. Die Gesamtsumme dieser nicht abzugsfähigen „Bewirtungsbelege“ beläuft sich auf etwa € 35.000.- Damit bringt Michael Stürzenberger die Gemeinnützigkeit der BPE in Gefahr und damit auch die steuerliche Abzugsfähigkeit der Spenden. Sein Kuhweidenvorstand dürfte kaum in der Lage sein, dieses Chaos im Abrechnungswesen des ehemaligen Vorstands / Geschäftsführers in den Griff zu bekommen. Es lebe der Mai der Transparenz! Auf nach Warburg! Stoppt den Merkelianer Stürzenberger!