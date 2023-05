Wenn die Münze im Sparschwein klingt… Der Bettler vom Stachus (wirft seine Gelddruckmaschine an)

Am Stachus bettelt der ehemalige BPE-Islamaufklärer Michael Stürzenberger rechtsmissbräuchlich und vertragswidrig um bare Münze. Seine zur Geldmaschine umfunktionierte „Islamaufklärung“ dient vor allem zur Deckung hoher Gerichtskosten. Seit dem 17. März wollte sich Michael Stürzenberger aus der Öffentlichkeit zurückziehen, das BPE-Mobil herausgeben, sowie sämtliche Vereinsunterlagen und Daten aushändigen. Mit seinem heutigen hilflosen Auftritt am Stachus in München beweist Michael Stürzenberger nur seine Unglaubwürdigkeit.