Grundsatzprogramm der BÜRGERBEWEGUNG PAX EUROPA e.V.

Präambel

Ein Blick in die Geschichte zeigt eindrucksvoll, dass die heutigen

Lebensverhältnisse in Europa, die dem Menschen ein Leben in Würde,

Freiheit und Selbstbestimmung ermöglichen, keine

Selbstverständlichkeit sind. Sie mussten über Jahrhunderte unter

erheblichen Opfern hart erkämpft werden, um die politische Befreiung

des Menschen aus Unfreiheit, Fremdbestimmung und Unterdrückung

durch verschiedene autoritäre Herrschaftsstrukturen zu erlangen.

Die gegenwärtig politisch zugelassene und geförderte Islamisierung

Europas stellt eine existenzielle Bedrohung für die zivilisatorischen

Errungenschaften der freien, aufgeklärten Gesellschaften Europas dar.

Sie entwickelt sich zunehmend zu einer Schicksalsfrage für Europa.

Der Schutz der freien Gesellschaften Europas vor den vom Islam

ausgehenden Gefahren für die Menschenrechte und das demokratische

Staatswesen ist oberstes Bestreben der Arbeit der

BÜRGERBEWEGUNG PAX EUROPA e.V..

Übersicht:

1. Wer wir sind

2. Unsere Überzeugungen und Grundsätze

3. Wogegen sprechen wir uns aus? / Was lehnen wir ab?

4. Worin sieht die BPE ihre Aufgabe?

5. An wen wendet sich die Arbeit der BPE?

6. Warum betrachtet die BPE die Auseinandersetzung mit dem Islam

in der Begegnung totalitärer Ideologien als vordringlich?

7. Was ist Grundlage und Gegenstand der von der BPE geübten

Islamkritik?

8. Der Islam – eine menschenrechtswidrige, totalitäre Ideologie

9. Die realitätswidrige Unterscheidung zwischen Islam und

„Islamismus“

10. Die Unvereinbarkeit von Islam und freier Gesellschaft

11. Die Verfassungswidrigkeit islamischer Religionsausübung in

Deutschland

12. Die Akteure, Wegbereiter und Unterstützer der Islamisierung

13. Was kritisiert die BPE am Umgang der Politik mit dem Islam in

Deutschland?

14. Was kritisiert die BPE an der Berichterstattung der Leitmedien rund

um das Thema Islam?

15. Was kritisiert die BPE am Umgang von Politik und Leitmedien mit

Islamkritik?

16. Was muss sich grundsätzlich am Umgang mit dem Islam in einer

freien Gesellschaft ändern?

17. Was will die BPE mit ihrer Arbeit erreichen?

18. Was sind die erklärten Ziele der BPE?

1. Wer wir sind

Die BÜRGERBEWEGUNG PAX EUROPA e.V. (im Folgenden kurz

„BPE“) ist eine islamkritische Menschenrechtsorganisation, die das

Glaubens-, Rechts- und Politiksystem Islam durchleuchtet und

hinterfragt. Sie klärt über die vom Islam ausgehenden

Menschenrechtsverletzungen auf und warnt vor den Gefahren, die für

die Menschenrechte und die Demokratie durch eine wachsende

gesellschaftliche und politische Einflussnahme des Islam in den freien

Gesellschaften Europas entstehen. Die BPE entwickelt

Lösungsstrategien, wie unter Ausschöpfung aller rechtsstaatlicher und

demokratischer Mittel einer Islamisierung Europas begegnet werden

kann. Sie setzt sich zusammen aus Bürgern unterschiedlicher politischer

Überzeugung und Weltanschauung. Die Arbeit der BPE ist politisch

unabhängig und überkonfessionell. Die BPE ist in der Liste der

eingetragenen Verbände beim Deutschen Bundestag registriert und

nimmt als Nichtregierungsorganisation (NGO) unter anderem an

Konferenzen der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in

Europa, OSZE, teil.

2. Unsere Überzeugungen und Grundsätze

Die Arbeit der BPE erfolgt aus der Überzeugung zum freiheitlichen

demokratischen Rechtsstaat und den universellen Menschenrechten, die

ihre Niederschrift in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte

(AEM) der UN Charta aus dem Jahre 1948 finden. Die BPE bekennt sich

zum Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland.

Den ersten Teil unseres Leitsatzes „Für europäische Werte und

Freiheiten – Gegen eine Islamisierung Europas“ definieren wir wie folgt:

Wir stehen ein für den Schutz und die Bewahrung des europäischen

Wertekanons.

Mit den genannten „europäischen Werten und Freiheiten“ verbinden wir

insbesondere folgende zivilisatorische Errungenschaften, die für uns

nicht verhandelbar sind: die Demokratie, die Rechtsstaatlichkeit, die

Trennung von Staat und Religion, die Gleichberechtigung aller

Menschen, die Gleichheit aller Menschen vor dem Gesetz, die Achtung

der Menschenwürde, das Recht auf körperliche Unversehrtheit, die

Ächtung von Gewalt, das Recht auf ein selbstbestimmtes Leben,

sexuelle Selbstbestimmung, die Religionsfreiheit, das Recht auf Bildung,

die Meinungsfreiheit und die freie Meinungsäußerung, die Pressefreiheit,

die Freiheit von Kunst und Wissenschaft.

3. Wogegen sprechen wir uns aus? / Was lehnen wir ab?

Die BPE spricht sich gegen sämtliche totalitäre Ideologien und

Weltanschauungen aus.

Den zweiten Teil unseres Leitsatzes „Für europäische Werte und

Freiheiten – Gegen eine Islamisierung Europas“ definieren wir wie folgt:

Die BPE warnt eindringlich vor den weitreichenden Gefahren, die für die

freiheitlichen Gesellschaftsordnungen in Europa durch eine wachsende

Einflussnahme des Islam in Gesellschaft, Politik, Wirtschaft und Justiz

entstehen. Der Islam steht den zivilisatorischen Errungenschaften der

aufgeklärten Moderne entgegengesetzt und feindlich gegenüber und ist

bestrebt, im Namen seines weltweiten Machtanspruchs das totalitäre

Gesellschaftssystem des Islam unter Vorherrschaft der Scharia in den

freien Gesellschaften Europas zu installieren. Die gegenwärtig politisch

zugelassene und geförderte Islamisierung Europas stellt langfristig eine

existenzielle Bedrohung für das demokratische Staatswesen, für die

Menschenrechte und für die kulturelle Identität und Vielfalt Europas dar.

Die BPE leistet mit friedlichen, demokratischen Mitteln Widerstand gegen

eine Islamisierung Europas.

4. Worin sieht die BPE ihre Aufgabe?

Die BPE sieht ihre Aufgabe darin, sachlich fundiert Aufklärungsarbeit

über das Grundwesen und die Ziele des Islam zu leisten und die

Bevölkerung für die vom Islam ausgehenden Gefahren für die

Demokratie und die Menschenrechte zu sensibilisieren. Die BPE mahnt

parallel dazu die Notwendigkeit des Handelns an, mit friedlichen,

demokratischen Mitteln Widerstand zu leisten gegen verfassungswidrige

und verfassungswidrig ermöglichte Islamisierungsbestrebungen.

5. An wen wendet sich die Arbeit der BPE?

Die Aufklärungsarbeit der BPE richtet sich zum einen in Form von

Öffentlichkeitsarbeit ihrer Mitglieder an die allgemeine Bevölkerung.

Darüber hinaus wendet sich die BPE gezielt an politische

Entscheidungsträger, an Medienvertreter, an Funktionsträger in den

Kirchen, Sozialverbänden und in anderen gesellschaftlich einflussreichen

Gruppen. Im Rahmen ihrer Tätigkeit als NGO spricht die BPE unter

anderem bei Konferenzen der OSZE vor.

6. Warum betrachtet die BPE die Auseinandersetzung mit dem

Islam in der Begegnung totalitärer Ideologien als vordringlich?

Der Islam stellt nach Überzeugung der BPE langfristig eine der größten

existenziellen Bedrohungen für die freien Gesellschaften Europas durch

totalitäre Ideologien dar. Nachdem Europa im zurückliegenden

Jahrhundert von Kommunismus, Faschismus und Nationalsozialismus

heimgesucht wurde, droht nun der nächste Totalitarismus seine

Entwicklung zu nehmen, der diesmal im Gewande einer Religion

daherkommt und sich durch die Hintertür der Religionsfreiheit Zugang zu

den freien Gesellschaften Europas verschafft. Durch die gegenwärtige

realitätswidrige Betrachtung und Behandlung des Islam als bloßer

Religion werden diesem unter Missbrauch der Religionsfreiheit die

Möglichkeiten gegeben, seinem systemimmanenten politischen

Machtanspruch in Europa nachzukommen. Seit der Gründung des Islam

im siebten Jahrhundert geht von diesem im Namen seines weltweiten

Herrschaftsanspruchs eine aggressive globale Expansion aus, die auch

vor dem Europa des einundzwanzigsten Jahrhunderts nicht Halt macht.

Die Geschichte lehrt, dass der Islam überall dort, wo er langfristig Macht

erlangte, auf Dauer alle anderen angestammten Kulturen und Religionen

an den Rand gedrängt oder beseitigt hat. Die Gegenwart zeigt auf, dass

überall dort, wo sich der Islam einmal etabliert hat, gefestigte autoritäre

Gesellschaftsstrukturen existieren, in denen kritische Stimmen und

Modernisierungsversuche im Sinne von Demokratie und

Menschenrechten im Keim erstickt werden. Eine wachsende

Einflussnahme des Islam in Europa stellt zunehmend Existenz

bedrohende Gefahren und unkalkulierbare Risiken für die

Menschenrechte, das demokratische Staatswesen, den

gesellschaftlichen Frieden und die innere Sicherheit in den europäischen

Gesellschaften dar.

7. Was ist Grundlage und Gegenstand der von der BPE geübten

Islamkritik?

Primäre Grundlage der von der BPE geübten Islamkritik ist das

ideologische Fundament des Islam, das heißt die islamischen Schriften

Koran und Sunna (die Überlieferungen über das Leben, die Handlungen

und die Aussagen des Islamgründers Mohammed). Des weiteren sind

zur Beurteilung des Islam dessen Geschichte, die politischen

Verhältnisse und die Menschenrechtssituation in der sogenannten

islamischen Welt, die Rechtsgutachten (Fatwen) der islamischen

Rechtsschulen sowie die Aussagen einflussreicher islamischer

Rechtsgelehrter und Herrscher von zentraler Bedeutung. Ebenso

relevant sind die Einstellungen und das Verhalten von Muslimen und

islamischer Organisationen in den europäischen Gesellschaften.

8. Der Islam – eine menschenrechtswidrige, totalitäre Ideologie

Der Islam ist nicht nur eine Religion, sondern ein eigenständiges,

allumfassendes Gesellschaftssystem, das darauf ausgerichtet ist, den

Menschen von Geburt an gänzlich für sich zu vereinnahmen, sämtliche

Lebensbereiche des Individuums repressiv zu reglementieren und

lebenslange Unterwerfung (Islam = Unterwerfung unter Allah) und

blinden Gehorsam gegenüber Allah einzufordern. Der Islam kennt keine

individuellen Freiheiten und keine Trennung von Staat und Religion,

sondern erhebt als durchweg politische Ideologie einen

Allmachtsanspruch gegenüber dem Individuum und der Gesellschaft.

Dieser findet im islamischen Gottesstaat unter Vorherrschaft des

islamischen Rechts, der Scharia, seine praktische Umsetzung. Verstöße

gegen das islamische Recht werden hart geahndet. So sehen die

Hudud-Strafen der Scharia Körperstrafen wie zum Beispiel Enthauptung,

die Abtrennung von Gliedmaßen, Steinigung und Auspeitschung vor, mit

deren öffentlicher Vollstreckung zugleich eine abschreckende Wirkung

erzielt werden soll.

Der Islam gesteht dem Menschen keine Glaubens- und

Gewissensfreiheit zu, sondern redet ihm durch eine gezielte

psychologische Einflussnahme in Form eines wechselwirksamen

Verführungs- und Sanktionsinstrumentariums tief in sein Gewissen

hinein. Während ihm einerseits paradiesische Belohnung im Falle eines

Allah gefälligen Lebens versprochen wird, werden ihm andererseits

drakonische Strafen angedroht, sollte er sich dem Gesetz Allahs

widersetzen. Der Mensch wird dem islamischen Dogma nach in die

weltweite islamische Gemeinschaft, die Umma, hineingeboren, welcher

er sich ein Leben lang dienlich und loyal gegenüber zu erweisen hat.

Innerhalb der Umma ist der Angehörige einer ständigen sozialen

Überwachung und Kontrolle ausgesetzt, die über die Einhaltung einer

islamkonformen Lebensführung wacht.

Der Islam kennt keine Religionsfreiheit. Eine Lossagung vom Islam, ein

Glaubenswechsel oder Religionslosigkeit sind unter Androhung des

Todes verboten. Das Gleiche gilt für ein kritisches Hinterfragen des

Korans, Allahs oder des Lebens und Wirkens des Islamstifters

Mohammed. Der Islam macht einen absoluten Wahrheitsanspruch für

sich geltend, der keinerlei Kritik duldet. Dabei betrachtet sich der Islam

als „einzig wahre Religion“, die allen anderen Religionen und Kulturen

gegenüber überlegen und zur Herrschaft gegenüber legitimiert ist. Der

Koran gilt als direkt von Allah übermitteltes göttliches Wort, dem sich die

gesamte Menschheit zu fügen hat, das über allen von Menschen

gemachten weltlichen Gesetzen steht, unabänderlich und für alle Zeit

gültig ist.

Das Menschenbild im Islam basiert auf dem Grundsatz der

Verschiedenheit. Der Islam betrachtet Nichtmoslems als „ungläubig“ und

nimmt eine Bewertung und Unterteilung der Menschheit durch die

Separation in „Gläubige“ und „Ungläubige“ vor. Der Moslem gilt dem

Nichtmoslem gegenüber als überlegen und übergeordnet, während der

Nichtmoslem Diskriminierung und Verachtung erfährt, die bis zum

Absprechen des Menschseins und des Lebensrechts reicht. Mann und

Frau gelten im Islam ebenso wie Moslem und Nichtmoslem als ungleich

an Wert und Recht. Die Frau ist dem Mann in der streng patriarchalisch

ausgerichteten islamischen Gesellschaftsordnung untergeordnet und

zum Gehorsam gegenüber verpflichtet.

Dem Islam wohnt ein dualistisches Weltbild inne, in dem die Welt eine

Einteilung erfährt in das „Haus des Islam“ (dar al-islam), in dem der

Islam vorherrscht, und in das durch den Islam zu erobernde „Haus des

Krieges“ (dar al-harb), in welchem der Islam noch nicht die politische

Macht ergriffen hat. Der Islam macht einen weltweiten

Herrschaftsanspruch für sich geltend, den er seinen Anhängern als

heiligen Auftrag mit der Verpflichtung zum Jihad (die Anstrengung zur

Verbreitung und Durchsetzung des Islam) auferlegt. Erklärtes Ziel des

Islam ist es, die gesamte Menschheit dem Gesetz Allahs zu unterwerfen.

Zum Erreichen dieses Zieles legitimieren und gebieten der Koran und die

Sunna auch explizit das Mittel der Gewalt und des Tötens.

9. Die realitätswidrige Unterscheidung zwischen Islam und

„Islamismus“

Die BPE lehnt die von weiten Teilen der Politik und Medien

vorgenommene Unterscheidung zwischen dem Islam und sogenanntem

„Islamismus“ ab. Primäre Grundlage zur Analyse und Beurteilung des

Islam ist die geistige Auseinandersetzung mit den islamischen

Quellschriften Koran und Sunna. Die daraus hervorgehenden

Erkenntnisse zeigen auf, dass die dem „Islamismus“ zugeschriebenen

Charakteristika dem Islam als Wesensmerkmale tief innewohnen. Dazu

gehören insbesondere die politische Agitation, die Betrachtung der

Scharia als einzig verbindlichem Gesetz für die gesamte Menschheit, der

Weltherrschaftsanspruch, die Verpflichtung zum Jihad, die Gewalt- und

Tötungslegitimation, die Verherrlichung von Gewalt und Märtyrertum

sowie die Ablehnung und Verachtung gegenüber allem Nichtislamischen.

So verfälschen oder missbrauchen „Islamisten“ nicht etwa den Islam zur

Begründung ihrer politischen, von der Anwendung von Gewalt und Terror

geprägten Agenda, sondern berufen und stützen sich in ihrer Ausübung

im Jihad auf die Vorschriften und Anweisungen in Koran und Sunna.

Ebenso werden in diesem Zusammenhang von islamischen Gelehrten

verfasste Fatwen befolgt, die aus den islamischen Quellschriften

abgeleitet sind.

Die BPE lehnt die in der Sache falsche und trügerische Unterscheidung

zwischen dem Islam und sogenanntem „Islamismus“ ab, da sie bei

unzureichend über den Islam informierten Bürgern zu der falschen

Annahme führt, der Islam sei eine bloße, unpolitische, friedliche Religion,

welcher der politische, gewalttätige „Islamismus“ gegenüberstünde. So

wird einzig und allein der „Islamismus“ von der Bevölkerung als

Bedrohung betrachtet, von dem Gefahren für die Demokratie, die

Menschenrechte und die innere Sicherheit ausgehen. Während sich

dabei nun die öffentliche Aufmerksamkeit und Konzentration auf die

Begegnung des „Islamismus“ richtet, kommt im Schatten dessen der

Islam weiterhin ungestört und weitgehend unbemerkt seinem politischen

Machtanspruch in den freien Gesellschaften nach.

10. Die Unvereinbarkeit von Islam und freier Gesellschaft

Der Islam steht den Werten, Normen und Idealen einer freien

Gesellschaft gegensätzlich und feindlich gegenüber. Als Herrschafts- und

Gehorsamsideologie, die den Menschen seiner individuellen Autonomie

und Freiheiten beraubt und ihn zu einem zu funktionierenden Bestandteil

des Kollektivs herabwürdigt, steht er im Widerspruch zu einer freien

Gesellschaft, die dem Individuum in einem freiheitlichen Gemeinwesen

ein Leben in Selbstbestimmung und Eigenverantwortung ermöglicht.

Der Islam ist mit den universellen Menschenrechten nicht in Einklang zu

bringen. Er negiert den Gedanken der Völkerverständigung und schließt

ein gleichberechtigtes Miteinander verschiedener Kulturen und

Religionen aus.

Gesetzgebungslegitimität haben im Islam ausschließlich die islamischen

Quelltexte, aus denen sich das islamische Recht, die Scharia, speist.

Diese ist Staats- und Rechtsordnung zugleich. Der Islam schließt die

Demokratie als Staats- und Regierungsform aus. Ihm sind staatliche

Gewaltenteilung und Opposition wesensfremd. Der im siebten

Jahrhundert gründende Islam hat bis in die Gegenwart hinein keine

Abänderung und Modernisierung in Form des Einzuges der Werte und

Errungenschaften der Aufklärung und der Säkularisation erfahren,

welche dem heutigen modernen Staat zugrunde liegen.

Sein absoluter Wahrheitsanspruch und das Kritikverbot machen den

Islam von vornherein mit einer freien Gesellschaft unvereinbar. So übt

der Islam überall dort, wo er auf eine offene Gesellschaft trifft, einen

immerwährenden Generalangriff auf deren Grundpfeiler und Lebensader,

die Meinungsfreiheit, aus. Stets kommt der Islam in einer freien

Gesellschaft seinem politischen Machtanspruch nach letztendlich mit

dem Ziel, das demokratische Staatswesen zu beseitigen und es durch

das Gesellschaftssystem des Islam unter Vorherrschaft der Scharia zu

ersetzen.

11. Die Verfassungswidrigkeit islamischer Religionsausübung in

Deutschland

Der Islam ist mit dem freiheitlichen demokratischen Rechtsstaat und den

universellen Menschenrechten nicht in Einklang zu bringen. Er steht dem

Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland und dem diesen zugrunde

liegenden Wertekanon ablehnend und feindlich gegenüber und zielt auf

die Abschaffung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung der

Bundesrepublik Deutschland ab.

Der Islam kennt keine Trennung zwischen Jenseits und Diesseits,

zwischen Religiösem und Politischem. Ihm ist die Zwei-Welten-Lehre

fremd. Als politische Religion erhebt der Islam den Anspruch, seine

Staats- und Rechtsordnung, das göttliche Gesetz der Scharia, im

Diesseits als für alle Menschen verbindlich zu installieren. Als nicht

nachhaltig säkularisierter und nicht republikfähiger Religion, die der

Politik die Maximen vorgibt, stellt der Islam keine Religion im Sinne des

Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland dar und kann nicht den

Schutz durch das Grundgesetz beanspruchen. In Bezug auf die drei

Religionsgrundrechte, die das Grundgesetz kennt, bedeutet dies, dass

über die garantierte Glaubens- und Bekenntnisfreiheit hinaus die

Gewährleistung der ungestörten Religionsausübung ausschließlich

nachhaltig säkularisierten, republikfähigen Religionen vorbehalten bleibt.

Der Islam kann sich nicht auf den Religionsausübungsschutz des

Grundgesetzes berufen, da mit dem Praktizieren der islamischen

Religionsausübung immer zugleich der politische Machtanspruch des

Islam propagiert wird.

12. Die Akteure, Wegbereiter und Unterstützer der Islamisierung

Als einflussreicher Akteur der Islamisierung übt die Organization of the

Islamic Conference, OIC, auf internationaler Ebene einen massiven

politischen und wirtschaftlichen Druck auf die freien Gesellschaften der

westlichen Welt aus mit dem Ziel, dem Islam im Namen seines

weltweiten Herrschaftsanspruchs zur Verbreitung zu verhelfen und

Islamisierungsprozesse in den westlichen Staaten voranzutreiben.

Neben den beharrlichen Bemühungen der OIC forcieren einzelne

islamische Staaten Islamisierungsbestrebungen in Europa. Mit

umfangreicher ideeller und finanzieller Unterstützung erfolgen der Bau

von Moscheen, Koranschulen, Islamzentren und verschiedener

anderweitiger islamischer Einrichtungen, in denen der Islam Lehre und

Verbreitung findet. Darüber hinaus erfolgt die Unterstützung und

Förderung einer gezielten Infiltrierung gesellschaftlicher und politischer

Schlüsselpositionen durch Anhänger der Scharia. Das islamische

Ausland steuert und finanziert teilweise die in Deutschland und Europa

tätigen Islamverbände, welche die organisierte, planvolle Islamisierung

betreiben.

Auf nationaler Ebene sind diverse Islamverbände in den europäischen

Staaten fortlaufend damit beschäftigt, durch das Einfordern von

Sonderrechten und Privilegien für muslimische Bürger die Scharia

sukzessive in die europäischen Gesellschaften zu implementieren.

Islamische Terrororganisationen und Einzeltäter verfolgen den Jihad mit

den Mitteln der Gewalt und des Terrors, mit denen ein gesellschaftliches

Klima der Angst und der Einschüchterung geschaffen werden soll, um

keine Kritik am Islam und keinen Widerstand gegen die Islamisierung

aufkommen zu lassen.

Der hauptverantwortliche Wegbereiter der Islamisierung ist die Politik,

welche diese zulässt und durch verschiedene Maßnahmen darüber

hinaus fördert.

Mit der realitätswidrigen Betrachtung des Islam als bloßer Religion und

den dem Islam in diesem Zusammenhang zugestandenen

Handlungsfreiheiten verschafft die Politik dem Islam die Möglichkeit,

seinem politischen Machtanspruch nachzukommen.

Als direkte und indirekte Unterstützer der Islamisierung erweisen sich

insbesondere neben den Medien die Führungen von Kirchen,

Gewerkschaften, Sozialverbänden und weiterer einflussreicher

gesellschaftlicher Gruppen, indem sie dem Islam unkritisch

gegenüberstehen und durch gezielte Kampagnen und Projekte

Islamisierungsbestrebungen aktiv fördern. Islamkritische Stimmen

stoßen dagegen weitgehend auf Ignoranz oder auf Ablehnung und

Anfeindung.

Demgegenüber steht eine in weiten Teilen islamkritische, sich jedoch in

Passivität wähnender Bevölkerung, die keinen öffentlichkeits-wirksamen

Widerstand gegen die gegenwärtig politisch zugelassenen und

geförderten Islamisierungsprozesse leistet und sich dadurch ungewollt

zu einem indirekten Unterstützer der Islamisierung macht.

13. Was kritisiert die BPE am Umgang der Politik mit dem Islam in

Deutschland?

Von Seiten der Politik hat es in Deutschland bisher keine nennenswerte

öffentliche, kritische Auseinandersetzung mit dem Islam gegeben,

obwohl eine solche dringend geboten ist und in großem öffentlichen

Interesse liegt. So blieben sachliche, tiefgründige Diskussionen über den

Islam und die Frage zu dessen Vereinbarkeit mit dem Grundgesetz der

Bundesrepublik Deutschland in der öffentlichen politischen Debatte aus.

Anstelle dessen ist man fortwährend bemüht, den existierenden

Grundkonflikt zwischen dem Islam und der freien Gesellschaft

auszublenden. Mit dem Islam in Zusammenhang stehende Probleme

und Konflikte werden seitens der Politik ignoriert, als nicht mit dem Islam

in Verbindung stehend betrachtet oder beschwichtigend heruntergeredet.

Die Politik erweist sich im gegenwärtigen Umgang mit dem Islam als

Wegbereiter einer grundgesetzwidrigen, verfassungsfeindlichen

Ideologie, indem sie den Islam als bloße Religion betrachtet und

behandelt. Die in diesem Zusammenhang von der Politik vorgenommene

Unterscheidung zwischen dem Islam und sogenanntem „Islamismus“

geht an der Realität vorbei und stellt eine gefährliche Irreführung der

Bevölkerung dar (siehe dazu Grundsatzprogramm Punkt 9). Der Islam ist

als nicht nachhaltig säkularisierter Religion keine Religion im Sinne des

Grundgesetzes. Gegenwärtig werden dem Islam von Seiten der Politik

unter Missbrauch der Religionsfreiheit Handlungsfreiheiten zugebilligt,

die ihm als politischer Religion verfassungsrechtlich nicht zustehen.

Unter Verletzung von Grund- und Menschenrechten, unter

Gesetzesbruch und unter Aushebelung des Rechtsstaatsprinzips werden

dem Islam verfassungswidrig Sonderrechte und Privilegien durch die

Politik eingeräumt, mit denen dieser seinen politischen Machtanspruch

durchsetzt.

Die gegenwärtig praktizierte laissez-faire Politik gegenüber dem Islam

ist fahrlässig und verantwortungslos. Politische Entscheidungsträger

müssen zuverlässiges Wissen über Wesen und Ziele des Islam

erwerben und ihrer politischen Verpflichtung und Verantwortung

gegenüber im Sinne des Grundgesetzes und dessen Schutz handeln.

Dringend erforderlich ist ein grundlegender politischer Kurswechsel im

Umgang mit dem Islam, der die freie Gesellschaft vor den vom Islam

ausgehenden existenziellen Gefahren sicher und dauerhaft schützt.

14. Was kritisiert die BPE an der Berichterstattung der Leitmedien

rund um das Thema Islam?

Parallel zum Verhalten der Politik ist die Berichterstattung der Leitmedien

zur Thematik Islam weitestgehend von Beschönigung und

Beschwichtigung und von Un- und Halbwahrheiten gekennzeichnet,

welche den Grundkonflikt zwischen dem Islam und der freien

Gesellschaft auszuklammern versucht. Weite Teile der Massen-Medien

unterwerfen sich in diesem Zusammenhang einer Selbst-Zensur und

verabschieden sich von einem der sachlichen, neutralen Information

gegenüber verpflichteten Journalismus. Anstelle dessen wird in

umfangreichem Maße eine gezielte Desinformation betrieben, mit

welcher der Bevölkerung ein möglichst positives Islambild vermittelt

werden soll. Ein kritisches Hinterfragen des Islam lässt sich in den

Medien ebenso vermissen wie die Lieferung von

Hintergrundinformationen und Problemanalysen bezüglich mit dem Islam

in Verbindung stehender Spannungen und Konflikte. Eine kritische

Auseinandersetzung der Medien mit der Politik und deren Umgang mit

dem Islam erfolgt ebenso wenig. So kommen die öffentlich-rechtlichen

Medien in Deutschland an dieser Stelle weder ihrem staatlichen

Bildungs- und Informationsauftrag noch der Ausübung ihrer Aufgabe als

unabhängigem demokratischen Kontrollorgan einer dem Grundgesetz

und dessen Schutz gegenüber verpflichteten Politik nach. Ihrem

Anspruch, frei und unabhängig, informativ, kritisch, ausgewogen,

vollständig und wahrheitsgemäß zu berichten, werden die Medien zur

Thematik Islam überwiegend nicht gerecht. Durch ihr gegenwärtiges

Verhalten erweisen sich die Medien nicht als Schutzwerk gegenüber

verfassungsfeindlichen Bestrebungen, sondern als aktive Unterstützer

der Islamisierung.

15. Was kritisiert die BPE am Umgang von Politik und Leitmedien

mit Islamkritik?

In weiten Teilen erheben sich Politik und Leitmedien zur Deutungs- und

Meinungshoheit zum Thema Islam. Die Reaktionen von Politik und

Medien auf Islamkritik fallen dabei weitgehend identisch aus.

Überwiegend verweigert man sich einer sachlichen, tiefsinnigen

Auseinandersetzung mit angebrachter Kritik. Anstelle dessen wird

Islamkritik zu einem Feindbild heraufbeschworen und der Versuch

unternommen, islamkritische Stimmen zu unterdrücken, welche das von

Politik und Medien gegenüber der Bevölkerung propagierte Bild vom

Islam als bloßer, friedlicher Religion durchkreuzen. Islamkritische

Stimmen werden weitgehend ignoriert oder nicht selten zur Zielscheibe

von Verunglimpfung und Diffamierung, die bis zur Verhetzung reicht.

Dabei werden Islamkritiker mit Scheinargumenten und

Propagandabegriffen konfrontiert, letztendlich mit dem Versuch, sie

einzuschüchtern und mundtot zu machen.

Die teilweise von Politik und Medien vorgenommene Gleichsetzung von

seriöser, sachlich fundierter Islamkritik mit politischem Extremismus,

totalitärem Gedankengut und Chauvinismus, die rigide Weigerung, sich

mit Islamkritik sachlich auseinanderzusetzen und die teils

menschenunwürdige Behandlung von sich islamkritisch äußernder

Bürger stellen eine geistige und moralische Bankrotterklärung dar. Das

gegenwärtig überwiegend zu beobachtende Verhalten von Politik und

Leitmedien im Umgang mit Islamkritik widerspricht einem gesunden

Demokratieverständnis und ist einer freien, aufgeklärten Gesellschaft

unwürdig.

Politik und Medien sind aufgefordert, sich ihrer großen gesellschaftlichen

und politischen Verantwortung zu stellen und sich seriöser, sachlich

fundierter Islamkritik zu öffnen und anzunehmen.

16. Was muss sich grundsätzlich am Umgang mit dem Islam in

einer freien Gesellschaft ändern?

Der momentane, von Naivität und Fahrlässigkeit geprägte Umgang mit

dem Islam erweist sich zunehmend zu einer Schicksalsfrage für die

freien Gesellschaften. Der Islam darf nicht als bloße Religion aus einem

modernen Religionsverständnis heraus betrachtet und behandelt

werden, sondern seinem tatsächlichen Wesen entsprechend als eine auf

absolute Herrschaft gegenüber dem Individuum und der Gesellschaft

ausgerichtete Ideologie, die einer freien Gesellschaft gegensätzlich und

feindlich gegenübersteht. Die Gewährung von Toleranz gegenüber dem

allen anderen Kulturen und Religionen in tiefer Intoleranz

gegenüberstehenden und stets nach politischer Macht strebenden Islam

ist für eine liberale, tolerante Gesellschaft auf Dauer selbst-zerstörerisch.

Die gegenwärtige Laissez-faire Politik gegenüber dem Islam muss

beendet werden. Alles andere bedeutet langfristig eine kulturelle

Selbstaufgabe der freien Gesellschaften Europas unter Verleugnung und

Ausverkauf ihrer Werteordnung und ihrer kulturellen und nationalen

Identitäten. Der Islam ist eine auf Eroberung und Unterwerfung

abzielende Ideologie, deren weltweiter Herrschaftsanspruch vor den

freien Gesellschaften Europas im einundzwanzigsten Jahrhundert nicht

halt macht. Alle demokratischen Kräfte müssen

Islamisierungsbestrebungen rechtzeitig begegnen, um die Installation

eines sich religiös begründenden Totalitarismus zu verhindern. „Wehret

den Anfängen!“ muss auch an dieser Stelle der Leitsatz gelten, so, wie er

auch in der Begegnung gegenüber anderen totalitären Ideologien und

Weltanschauungen seine gute Begründung hat. Dem Islam darf als

politischer, nicht nachhaltig säkularisierter Religion keine

Entfaltungsmöglichkeit in den freien Gesellschaften durch einen

Missbrauch der Religionsfreiheit gegeben werden. Keinerlei religiöse

Vorschriften und Befindlichkeiten dürfen über den Menschenrechten und

den Gesetzen des freiheitlichen demokratischen Rechtsstaates stehen.

Unter Ausschöpfung aller demokratischer und rechtsstaatlicher Mittel

muss in Verantwortung vor den hart erkämpften Errungenschaften der

aufgeklärten Moderne entschiedener Widerstand gegen die

Islamisierung geleistet werden, um die freien Gesellschaften vor der

Vereinnahmung durch eine freiheitsfeindliche Ideologie zu schützen,

welche die ihr zugestandenen Handlungsfreiheiten zur Abschaffung aller

Freiheiten nutzt.

17. Was will die BPE mit ihrer Arbeit erreichen?

Die BPE will mit ihrer Arbeit einen Beitrag dazu leisten, der Islamkritik in

Gesellschaft und Politik den hohen Stellenwert einzuräumen, der ihr in

Verantwortung vor den Menschenrechten und den Werten und

Errungenschaften der freien Gesellschaft gebührt. Islamkritik muss zum

selbstverständlichen Bestandteil im gesellschaftlichen und politischen

Leben werden. Sie muss sich ohne auferlegte Denk- und Sprechverbote

und ausgeübter Repressalien innerhalb eines freien Geistesklimas

entwickeln können. So wie es in einer offenen Gesellschaft eine

Selbstverständlichkeit ist, Kritik an allem und jedermann üben zu dürfen,

so ist es eine Selbstverständlichkeit, den Islam beleuchten und kritisch

hinterfragen zu dürfen. Dies ist nicht nur verbürgtes Menschen-Recht,

sondern im Falle des Islam darüber hinaus sittlich und moralisch

gebotene Pflicht eines jeden Demokraten und Menschenrechtlers. Die

von weiten Teilen der Politik und Medien erfolgende Stigmatisierung und

Kriminalisierung von Islamkritik muss beendet werden. Die BPE animiert

und ermutigt die Bürger, sachlich fundierte Islamkritik öffentlich zu

artikulieren und sich dabei keinerlei Einschüchterungsversuchen zu

beugen.

Die BPE will mit ihrer Arbeit die dringend erforderliche, auf breiter

gesellschaftlicher und politischer Ebene zu führende Diskussion über

den Grundkonflikt zwischen dem Islam und der freien Gesellschaft

anstoßen. Dieser Diskurs muss offen und tabulos geführt werden und

fundiertes Wissen über das Grundwesen und die Ziele des Islam

vermitteln. Von großer Bedeutung ist der daraus hervorgehende

Erkenntnisgewinn, dass es sich beim Islam entgegen der

vorherrschenden Darstellung von Politik und Medien nicht um eine bloße

Religion, sondern um eine im Kern politische, totalitäre Ideologie handelt,

von der eine existenzielle Bedrohung für die freie Gesellschaft ausgeht.

Die von weiten Teilen von Politik und Medien verbreitete Desinformation

über den Islam im Sinne verklärender Beschönigungsversuche und

realitätsfremden Wunschdenkens muss beendet werden.

Notwendig ist eine grundlegende politische Kehrtwende im

gegenwärtigen sorglosen Umgang mit dem Islam. Die politisch

zugelassene und geförderte Islamisierung Europas muss gestoppt

werden. Es müssen Maßnahmen ergriffen werden, um die vom

politischen Machtanspruch des Islam ausgehenden Gefahren für die

Menschenrechte und den freiheitlichen demokratischen Rechtsstaat

sicher und dauerhaft auszuschalten. Erforderlich für die erfolgreiche

Abwehr einer Islamisierung Europas ist ein überzeugtes und

selbstbewusstes Werben und Einstehen aller demokratischen Kräfte für

die der freien Gesellschaft zugrunde liegenden Werte und Ideale sowie

die Bereitschaft, diese vor ihren Feinden zu schützen und zu verteidigen.

18. Was sind die erklärten Ziele der BPE?

Kurzfristiges Ziel der BPE ist der Erhalt der Meinungsfreiheit in Europa.

In diesem Zusammenhang ist insbesondere der Versuch der OIC zu

erwähnen, Einfluss auf die nationalen Gesetzgebungen der Staaten

Europas zu nehmen, um Kritik am Islam in den europäischen

Gesellschaften zu verbieten und unter Strafe zu stellen.

Langfristiges Ziel der BPE ist der Stopp der Islamisierung Europas.

Bestehende Missstände und Fehlentwicklungen durch bereits erfolgte

Islamisierungsprozesse müssen rückgängig gemacht werden. Im Sinne

der Scharia eingeräumte Sonderrechte und Privilegien für muslimische

Bürger müssen zurückgenommen werden.

BÜRGERBEWEGUNG PAX EUROPA e.V., im Juni 2014