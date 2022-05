Videovortrag zur sogenannten „Religionsfreiheit“

Ein Recht auf „Religionsfreiheit“, aus dem sich Sonderrechte für bestimmte religiöse oder weltanschauliche Vereinigungen ableiten ließe, existiert nicht. Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland spricht in Artikel 4 ausdrücklich von der Freiheit des Glaubens, des Gewissens und der Unverletzlichkeit der Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses. Diese Freiheit berechtigt zu keinen Handlungen, die sich gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung richten.

Der Staatsrechtslehrer Prof. Dr. jur. Karl Albrecht Schachtschneider hat in seinem Buch „Grenzen der Religionsfreiheit am Beispiel des Islam“ bereits das problematische Verhältnis zwischen der freiheitlich-demokratische Grundordnung und dem weltlichen Herrschaftsanspruch des Islam herausgearbeitet. In diesem Video erklärt Prof. Schachtschneider die wesentlichen Aussagen seiner Schrift.

Zur Vertiefung in die Problematik empfehlen wir:

Karl Albrecht Schachtschneider

Grenzen der Religionsfreiheit am Beispiel des Islam

Duncker & Humblot GmbH

Carl-Heinrich-Becker-Weg 9

12165 Berlin