Mitgliederversammlung 2022

Liebe Mitglieder,

wie in der Mail zur Einladung erwähnt, stellt die Auswahl eines geeigneten Raumes für unsere geplante Versammlung in diesem Jahr aufgrund der Umstände eine große Herausforderung dar.

Der nun zur Auswahl stehende Veranstaltungsraum, den uns die Schwester Hatune Stiftung zur Verfügung stellen möchte, könnte sich als zu klein erweisen, wenn zu unserer diesjährigen Mitgliederversammlung deutlich mehr Mitglieder anreisen wollen als in früheren Jahren.

Trotz der Schwierigkeiten der Pandemie ist es uns gelungen, viele neue Mitglieder begrüßen zu können. Darauf sind wir stolz und wir sind jedem dankbar, der unsere Arbeit durch einen Vereinsbeitritt unterstützt.

Für die Planung unserer diesjährigen Mitgliederversammlung können wir so jedoch nicht auf die Erfahrungswerte früherer Jahre zurückgreifen und wollen deshalb auf diesem Wege abschätzen können, ob die angebotenen Räume ausreichend Platz bieten.

Deshalb bitten wir sie, uns über das nachfolgende Formular mitzuteilen, ob Sie anreisen wollen oder nicht.

Vielen Dank

Ihr Bundesvorstand