Werden Sie Mitglied der Bürgerbewegung PAX EUROPA e.V. (BPE) und setzen Sie sich so aktiv für europäische Werte und Freiheiten ein! Mitgliedsbeiträge und Spenden an die gemeinnützige BPE sind darüber hinaus in Deutschland steuerlich absetzbar.

Füllen Sie einfach den PDF-Mitgliedsantrag aus und schicken Ihn an die Bundesgeschäftsstelle

(Bürgerbewegung PAX EUROPA, Postfach 1852, D-06608 Naumburg).

Mit Ihrem Antrag akzeptieren Sie die aktuelle Satzung der BPE e.V.

Wenn Sie sich für eine aktive Mitarbeit interessieren, aber zunächst mehr Informationen über die Bürgerbewegung PAX EUROPA erhalten wollen, dann nehmen Sie doch einfach Kontakt mit uns auf.