Das BürgerForum war das Magazin der Bürgerbewegung PAX EUROPA für Mitglieder, Freunde und Interessierte. Neben den Einzelpublikationen mit Analysen und Argumenten, bot das BürgerForum Berichte zur Entwicklung der BPE sowie zu herausragenden Ereignissen.

Mitglieder ohne Internetzugang konnten das BürgerForum in gedruckter Form per Post erhalten. Eine begrenzte Anzahl an gedruckten Exemplaren lag in der Bundesgeschäftsstelle für Interessenten bereit. Das BürgerForum erschien ein- bis zweimal im Jahr. Alle bisher erschienenen Ausgaben stehen hier als PDF zum Herunterladen bereit.

bpe-BuergerForum-01

bpe-BuergerForum-02

bpe-BuergerForum-03

bpe-BuergerForum-04

bpe-BuergerForum-05